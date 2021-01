La planète football était déjà au courant depuis plusieurs jours. Il ne manquait plus que l'officialisation par le PSG. Elle est enfin arrivée. Paris a confirmé par le biais d'un communiqué publié ce samedi la nomination de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. L'Argentin prend la succession sur le banc parisien de Thomas Tuchel, limogé dans la nuit du mercredi 23 décembre dernier, deux ans et demi après son arrivée dans la capitale. Pochettino, âgé de 48 ans, s'est engagé pour 18 mois, plus une saison en option avec le club champion de France que l'entraîneur allemand avait guidé vers sa première finale de Ligue des champions, perdue face au Bayern Munich au mois d'août dernier (1-0).

Un palmarès à garnir

Une finale de Ligue des champions, c'est aussi le principal accomplissement de son successeur sur le banc parisien. Pochettino l'avait atteinte avec Tottenham en 2019 au terme d'une épopée ponctuée par une défaite face à Liverpool (2-0). L'Argentin avait aussi guidé les Spurs vers la finale de la League Cup en 2015 et à la deuxième place du classement de la Premier League lors de la saison 2016-17. Passé sur le banc de l'Espanyol Barcelone entre 2009 et 2012 et de Southampton entre janvier 2013 et mai 2014, Pochettino reste à la recherche de son premier titre en tant qu'entraîneur.

Le technicien argentin s'est cependant bâti une solide réputation en Angleterre pour son style de jeu et ses qualités de management jusqu'à son départ de Tottenham, où José Mourinho lui a succédé en novembre 2019. Son nom a notamment été cité du côté du Real Madrid ou de Manchester United. C'est finalement le défi parisien qu'il va relever. Un club qu'il connaît déjà très bien pour en avoir porté les couleurs entre janvier 2001 et juin 2003 et dont il a porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Pochettino n'y avait pas remporté le moindre titre majeur. A la tête d'une équipe bien plus riche et ambitieuse, il est désormais en position idéale pour corriger le tir.

