Entre les rumeurs concernant le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille et les différends profonds entre les supporters et les dirigeants du club, l'OM connaît un début d'année très agité. Dans cette crise sportive et extra-sportive, une éclaircie : une victoire face à Nice au Vélodrome mercredi (3-2). Sans briller, loin de là, le club phocéen a ramené un point de son déplacement à Nantes samedi (1-1), trois jours après avoir renoué avec le succès. Mais vu le contexte, les Olympiens s'en contenteront.

Comment le vestiaire olympien vit cette période et les rumeurs incessantes concernant le prochain coach ? Après la rencontre, Dimitri Payet a concédé que les joueurs suivaient l'évolution de ce dossier. "Oui, on lit, on écoute. Avec les réseaux aujourd'hui, c'est difficile de louper ça" a affirmé avec le sourire le milieu offensif marseillais, buteur face à Nantes. "Mais je pense que le plus important, et c'est ce qu'on fait depuis l'arrivée de Nasser (Larguet, ndlr), est de retrouver une unité."