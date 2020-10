Il n'y aura pas de match à 13h dimanche en Ligue 1. En cause le Covid-19 qui perturbe une nouvelle fois la saison de Ligue 1. Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce samedi le report de la rencontre qui devait opposer Lens et Nantes dans le cadre de la 8e journée. En cause, une avalanche de cas positifs au coronavirus dans l'effectif lensois.