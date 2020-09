Entre une opération dégraissage à poursuivre et un effectif à renforcer, Juninho est amené à faire régulièrement un grand écart sur le mercato. Mais pas de quoi effrayer le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui a officialisé le départ de Rafael ce mardi. Longuement interrogé dans l’émission "Top of the Foot" sur RMC, "Juni" a fait un large tour d'horizon des dossiers actuellement sur son bureau. Et même ceux qui y sont passés, comme celui de Thiago Silva.