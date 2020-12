Au duel aérien, il répond présent, comme en fin de match. Mais, balle au pied, il transpire toujours autant la fébrilité. Les rares frayeurs parisiennes sont venues de sautes de concentration (37e) et de manque de flegme sous pression (53e). En difficulté dans la relance également. Le maillon faible de la défense parisienne, sans hésitation.

Thomas Tuchel aime le définir comme l’âme du PSG. Il n’a pas tort. Sa présence sur le terrain garantit un niveau de concentration et d’implication que Paris n'a que trop rarement présenté sans lui cette saison, à l’image de son sens de l’anticipation et de la couverture, même en toute fin de match. Face aux difficultés parisiennes au milieu, il a eu l’intelligence de porter le surnombre à la relance et redonner de l’oxygène à ses partenaires. Capital.