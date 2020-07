LIGUE 1 - Il ne manquait plus que le feu vert du Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel. C'est désormais officiel depuis vendredi : l'élection du prochain président de la LFP aura lieu le jeudi 10 septembre.

La LFP a confirmé vendredi dans un communiqué que l'élection de son prochain président, initialement prévue en novembre, serait avancée au 10 septembre. "Réuni ce 31 juillet, le Conseil d'administration de la LFP a décidé de convoquer une Assemblée générale élective le 10 septembre 2020 en application des statuts de la LFP et conformément au protocole d'accord entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2", est-il indiqué.

Mercredi, les 40 clubs professionnels avaient acté le principe de l'avancement à septembre de cette élection. Le dossier du renouvellement des responsables de la Ligue s'est accéléré ces derniers jours avec la décision de l'actuelle présidente Nathalie Boy de la Tour, en poste depuis 2016, de ne pas briguer un second mandat, annoncée dans les colonnes de L'Equipe lundi. De nombreux noms d'éventuels successeurs ont depuis fleuri dans la presse, comme ceux de Michel Denisot (ex-PSG et Châteauroux, ex-Canal+), Cyril Linette (ex-Canal+, L'Equipe, aujourd'hui au PMU), Gervais Martel (ex-Lens), Michel Seydoux (ex-Lille) et Vincent Labrune (ex-Marseille).

