Soirée cauchemardesque pour les Monégasques. Les hommes de Niko Kovac se sont effondrés à domicile contre le RC Lens (0-3) après des réalisations d’Issiaga Sylla (1ère), de Simon Banza (33e) et de Gaël Kakuta (39e) alors qu'Axel Disasi s’est fait expulser après 23 minutes de jeu. Une rencontre pliée à la mi-temps qui voit l’AS Monaco enchaîner une troisième défaite de suite en championnat et retomber à la huitième place. Les Lensois, 7es, continuent leur excellent début de saison, et ne sont plus provisoirement qu’à 2 points de la première place qualificative pour l’Europe.

La rencontre entre l’AS Monaco et le RC Lens n’aura duré qu’une mi-temps : 45 minutes au cours desquelles, les Monégasques qui restaient déjà sur deux défaites de rang en championnat ont complètement sombré face au promu lensois. Un scénario catastrophe qui n’aura mis que 34 secondes à se mettre en marche.

Une mi-temps pour plier le match

Sur la première attaque lensoise, Clément Michelin, lancé sur le côté droit, a trouvé Sylla, complètement abandonné par la défense au second poteau. Le latéral sang et or n’a plus eu qu’à marquer à bout portant face à Vito Mannone. Les hommes de Niko Kovac sont ensuite peu à peu rentrés dans leur rencontre. Kevin Volland a vu sa tête à bout portant repoussée par Jean-Louis Leca (13e), avant que Guillermo Maripan ne trouve la barre sur corner (15e) et même que l’arbitre n'annule un penalty après avoir fait appel au VAR (17e). Mais à la 23ème minute, Disasi s’est fait expulsé pour la deuxième fois cette saison après avoir accroché Ignatus Ganago qui partait seul au but. Un carton rouge qui a sonné le glas des espoirs monégasques.

Banza a d’abord doublé la marque en coupant au premier poteau un nouveau centre de Michelin, décalé sur le côté droit (33e). Six minutes plus tard, Kakuta, servi dans la surface côté gauche, a fusillé d’une frappe du gauche Mannone, qui encaissait là son 3e but sur le 3e tir cadré lensois. Une frappe écrasée à l’entrée de la surface de Fofana (66e) aura finalement permis au portier italien de réaliser un arrêt dans cette rencontre. Surclassés par Lens et menés (0-3) à la mi-temps, une première à domicile en championnat depuis 2008 et réduits à 10, les Monégasques, malgré quelques soubresauts, ont erré comme une âme en peine en seconde période sans Ben Yedder ni Volland, remplacés à la mi-temps par Niko Kovac.

L’ASM (8e) enchaîne une troisième défaite de suite en Ligue 1 qui l’éloigne des places européennes desquelles les Lensois (7e) se rapprochent malgré un match en retard. Prochain rendez-vous dès ce week-end pour les deux équipes. Lens se déplacera à Metz samedi tandis que Monaco voudra se relancer sur le terrain de Dijon dimanche.

