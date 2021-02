Après un nul en championnat et un défaite sur la scène européenne, Lille se devait de remettre les pendules à l’heure. Au Moustoir, les Dogues ont passé leurs nerfs sur des Merlus téméraires, mais trop limités pour répondre à la force de frappe du LOSC (1-4). Avec ce nouveau succès, le huitième de suite à l'extérieur, toutes compétitions confondues, les hommes de Christophe Galtier reprennent trois points d’avance sur Lyon en Championnat et sont assurés de rester sur le trône à l’issue de la 26e journée, qu’importe le résultat du choc entre Monaco et le PSG.