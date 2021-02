Pour Strasbourg, ce match nul ressemble à un moindre mal : si Ajorque s'est trouvé au bon endroit pour ouvrir le score d'une reprise de volée sur un centre millimétré de Frédéric Guilbert (36e, 0-1), l'avant-centre aurait pu s'offrir un doublé deux minutes plus tard, mais Mike Maignan a sorti un double arrêt décisif (38e). Bien dans son match, le gardien de but et international tricolore a même sauvé la balle de match devant Habib Diallo au bout du temps additionnel (95e). Mais à voir la mine déconfite des Lillois au coup de sifflet final, le leader avait des regrets de laisser échapper deux points. Même sentiment pour Strasbourg qui n'a pas conservé son avantage et campe à cinq points devant Nîmes, dix-huitième et barragiste.