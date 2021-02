L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille se quittent bons amis, à l’issue d’une confrontation animée qui pourra laisser quelques regrets aux hommes de Nasser Larguet. Incapables de tuer le match après avoir ouvert le score, les Gones de Rudi Garcia ont laissé leurs adversaires revenir, grâce à un nouveau but d’Arek Milik (1-1). Le tort des Phocéens aura finalement été de manquer d’ambition quand Lucas Paqueta a été expulsé avant le dernier quart d’heure de jeu. Au classement, on retiendra que l’OL reste à la troisième place, à trois points de la tête, et n'a plus qu'une longueur d'avance sur Monaco.