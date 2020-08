Les tops

Badiashile, un potentiel et un vrai sens du but

A 19 ans, Benoit Badiashile n'est évidemment pas un produit fini. Le défenseur de Monaco est encore largement perfectible et ses prises de décisions ne sont pas toujours judicieuses. Il n'empêche, le géant monégasque (1,94m) est déjà un leader. Un vrai. Déjà buteur face à Reims, la semaine dernière, pour permettre aux siens d'arracher un point, l'international tricolore U19 a récidivé à Metz. Cette fois-ci, son missile du pied gauche a rapporté trois points aux Monégasques et démontré, une nouvelle fois, que le natif de Limoges sait faire le geste juste lorsqu'il est devant la cage.

Hamouma – Nordin, duo complémentaire

Claude Puel attend toujours l'arrivée d'un attaquant de pointe. Mais pour patienter, l'entraîneur des Verts bricole. Et bricole bien. Face à Lorient, le technicien stéphanois a aligné un trio offensif dépourvu d'un véritable avant-centre de métier. Mais pour Arnaud Nordin et Romain Hamouma, cela n'a pas posé de problème. Le premier a offert deux passes décisives au second, particulièrement adroit ce dimanche : son ouverture du score, une frappe du pied gauche envoyée dans la lucarne opposée, est l'un des bijoux de cette deuxième journée. Puel a-t-il trouvé la parade ? Attendons confirmation. Et n'oublions pas, non plus, que ce joli duo pourrait se transformer en formidable trio si Denis Bouanga retrouve les sensations qui étaient les siennes la saison dernière.

Monaco et Nantes, la victoire solidaire

Monaco et Nantes ont affiché un remarquable état d'esprit collectif ce dimanche. Il fallait bien cela. Car les deux clubs se sont retrouvés en infériorité numérique dès le début de la seconde période. L'ASM a dû faire face à l'expulsion de Youssouf Fofana dès la 47e minute face à Metz, et Nantes à celle d'Imran Louza à la 49e minute de jeu. Les Canaris ont même terminé à neuf après le carton rouge de Fabio en fin de rencontre. Cela ne les a pas empêchés de s'imposer, à l'instar des Monégasques. Avec une force de caractère indéniable.

Bordeaux, le pied sûr…

Dans le genre précis, Bordeaux a fait très fort à Angers. Les Girondins ont réussi le tour de force de cadrer leurs sept tirs face au SCO. Une perfection qui contraste avec la maladresse angevine (2 tirs cadrés seulement en 12 tentatives) et qui explique en grande partie pourquoi les Bordelais sont repartis du Stade Raymond Kopa avec les trois points de la victoire. Ce n'est pas la première fois que Bordeaux réalise ce type de performance. C'était déjà arrivé le 5 avril 2019 à Marseille, où les Girondins avaient également adressé et cadré sept tirs pour s'imposer au Vélodrome (0-2).

Toma Basic (Bordeaux). Crédit: Getty Images

Les flops

… Reims, les pieds carrés

Si Bordeaux a fait parler sa précision contre Angers, Reims a connu le phénomène inverse face à Lille. Non seulement les Rémois ont eu toutes les peines du monde à mettre les Dogues en danger avec seulement quatre tirs tentés sur le but de Mike Maignan, mais ils n'ont surtout pas réussi à cadrer la moindre frappe dans ce match. Un zéro pointé à domicile, cela n'était arrivé qu'à deux reprises pour le club champenois en Ligue 1 depuis le début du siècle, en 2014 et en 2018, à chaque fois face à Bordeaux. Une maladresse qui n'est pas sans rappeler celle des Angevins face aux Girondins ce dimanche. Justement, Reims et Angers s'affrontent lors de la prochaine journée. Reste à savoir s'ils auront réglé la mire d'ici-là.

La déception des joueurs de Reims face à Lille Crédit: Getty Images

La L1 voit rouge

C'est une tendance qui se confirme. Après les quatre expulsions sur les sept matches de la 1re journée, on en a enregistré cinq de plus sur les huit rencontres disputées lors de cette 2e journée. Youssouf Fofana (Monaco), Imran Louza et Fabio (Nantes) ont imité Martin Terrier (Rennes) et Florent Mollet (Montpellier) qui avait également écopé d'un carton rouge samedi, lors de la victoire du club breton sur son homologue héraultais (2-1). On totalise ainsi 9 expulsions en 15 matches depuis le coup d'envoi d'une saison partie sur des bases très élevées dans ce domaine. Messieurs, calmez le jeu !

Les petits déchantent déjà

Deuxième journée et déjà le retour sur terre pour Lorient et Nîmes. Victorieuses le week-end dernier pour le coup d'envoi de la saison, les deux formations se sont inclinées respectivement à Saint-Etienne (2-0) et à Nantes (2-1). "Beaucoup de mes joueurs n'ont pas encore connu la Ligue 1 et il faudra vite apprendre", a lancé le coach lorientais Christophe Pélissier après ce premier revers. "On a réalisé un match cohérent sauf qu'avant, on a fait deux cadeaux. Et deux cadeaux à ce niveau, ça ne pardonne pas !", rageait de son côté le nouvel entraîneur nîmois Jérôme Arpinon après le revers de ses hommes devant des Canaris qui ont pourtant fini le match à neuf. Un manque d'expérience et un brin de naïveté qu'il faudra vite compenser. Car après les joies d'une entame de saison réussie, le combat pour le maintien a bel et bien commencé pour Lorient et Nîmes.

Lorient est retombé sur terre face à Saint-Etienne Crédit: Getty Images

