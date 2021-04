Rennes met la pression sur Lens et Marseille. Premier des postulants à la cinquième place à jouer lors de cette 33ème journée de Ligue 1, le club breton a fait le plein de points en s’imposant ce samedi au stade Raymond Kopa, face à un Angers diminué par de nombreuses absences (0-3). Doku, Terrier et Guirassy ont été les buteurs de cette rencontre. Cette victoire permet au club breton de se replacer provisoirement en sixième position, à seulement une longueur de Lens.

Cette rencontre s’est décantée en toute fin de première période. A peine trois minutes après un but refusé à Bahoken pour une faute contestable sur Gomis (44e), Rennes a concrétisé sa domination territoriale grâce à son international belge Jérémy Doku. Suite à une-deux dans la surface avec Terrier, il a parfaitement ajusté Bernardoni en envoyant le ballon dans le petit filet opposé (0-1, 45e+2).

Trois tirs cadrés, trois buts pour Rennes

Un avantage conforté en toute logique après la pause. Privés de Fulgini, Boufal, Pereira-Lage, Cabot et El Melali, les hommes de Stéphane Moulin n’ont pas véritablement inquiété l’arrière-garde rennaise. Tandis que le SRFC a fait preuve d’une redoutable efficacité offensive. Lancé sur la droite de la surface par Bourigeaud, Tait a fixé Bernardoni avant de donner un caviar à Terrier qui a pu pousser le ballon au fond juste avant de céder sa place (0-2, 62e).

Son remplaçant Guirassy s’est aussi illustré dans le temps additionnel pour sceller le score de la partie d’une frappe croisée du gauche après s’être joué de deux défenseurs (0-3, 90e+1). Trois tirs cadrés, trois buts. Pour trois points de plus. Et une quatrième victoire en six rencontres sous les ordres de Bruno Génésio qui a parfaitement relancé son équipe. Toujours en lice dans la course à l’Europe, à cinq journées de la fin.

