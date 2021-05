Lyon met la pression sur Monaco en s'imposant contre Lorient à domicile (4-1). En difficulté en première période face au bloc regroupé des Lorientais, les Lyonnais ont fait la différence en seconde période grâce à Houssem Aouar, buteur pour son retour dans le onze de départ (53e) avant que Lucas Paqueta ne double la mise (65e). Bruno Guimaraes a signé un doublé (71e, 77e) et Thomas Monconduit a sauvé l'honneur pour Lorient d'une belle frappe en fin de match (83e). Lyon est provisoirement 3ème.

Lyon s'est finalement parfaitement remis de ses absents. Privés de Marcelo, Depay, Caqueret et Denayer au coup d'envoi, les Lyonnais ont manqué de justesse pendant moins d'une heure. Trop imprécis dans les gestes et trop lents dans les transmissions en première période, les hommes de Rudi Garcia n'ont pas réussi à manoeuvrer le bloc lorientais. Lorient se créait d'ailleurs plusieurs occasions en contre. Sur l'une d'entre elles, Wissa ne parvenait pas à ajuster sa frappe face à Lopes (22e). Les Lyonnais pensaient ensuite ouvrir le score par Kadewere, mais l'attaquant lyonnais, trop indécis, se heurtait par deux fois à un Paul Nardi des grands jours (39e).

Ligue 1 "On se doit de les remercier" : l'OL a été soutenu par ses supporters... depuis l'extérieur du stade IL Y A 35 MINUTES

Aouar a lancé la machine

Frustrés à la pause, les Lyonnais ont mis le pied sur l'accélérateur dès le retour des vestiaires. Les Gones ont alors pu compter sur le retour gagnant de Houssem Aouar. Titulaire après presque deux mois d'absence, l'international français a enclenché en seconde période la remise en route de la machine lyonnaise. Bien aidé par l'entrée judicieuse d'Islam Slimani à la pause à la place de Kadewere, l'OL est revenu transfiguré. Les mouvements d'Aouar ont fissuré le bloc lorientais qui s'est très vite retrouvé dépassé. C'est d'ailleurs sur un enchaînement parfait de son meneur de jeu que Lyon ouvrait le score (53e).

Une fois l'ouverture du score acquise, le match a tourné à la déroute pour des Lorientais qui n'avaient pas de plan B. Venus défendre le point du nul avec une défense à 5, les Merlus ont marqué le coup physiquement et laissé les Lyonnais s'engouffrer vagues après vagues dans leur défense. Lucas Paqueta (65e) et Bruno Guimaraes par deux fois (71e sur penalty et 77e) ont alourdi le score. Dépassés, les Lorientais ont même évité une déconvenue plus importante grâce à leur gardien , auteur de deux interventions décisives (57e, 68e).

Dans ce contexte, la réduction du score tardive de Thomas Monconduit (83e) n'a rien changé à la démonstration lyonnaise. Provisoirement 3èmes, les Lyonnais ont deux points d'avance sur Monaco qui joue dimanche à Reims et deux de retard sur le PSG en déplacement périlleux à Rennes (21h00). La qualification en Ligue des champions semble désormais accessible. De son côté, Lorient n'a plus qu'un point d'avance sur Nantes, 18ème. Qualification à l'Europe et maintien sont plus que jamais indécis.

Le PSG est-il impossible à coacher ?

Ligue 1 "On se doit de les remercier" : l'OL a été soutenu par ses supporters... depuis l'extérieur du stade IL Y A 35 MINUTES