Voilà une bien drôle d'interview donnée par Kylian Mbappé. Auteur de son 27e but de la saison sur la pelouse de Brest (0-2), dimanche soir, lors de la 38e et dernière journée de la saison 2020-2021, l'attaquant du Paris Saint-Germain a donné un entretien assez cryptique au micro du diffuseur Canal +.

Interrogé sur la perte du titre, remporté par le LOSC, et une éventuelle remise en question, Mbappé, élu meilleur joueur de la saison avant le coup d'envoi de la dernière journée, s'est montré un peu agacé par la question, qu'il a préféré prendre en dérision avec ses mots à lui. "Je ne peux pas dire ce qu'on doit faire, je ne suis qu'un joueur. Mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu. Je pense que quand les gens voient c'est plus facile et ensuite on peut tirer des conclusions. Mais, il n'y a pas de soucis. Voilà, on a perdu le titre. Maintenant, il faut se concentrer sur le futur."

A quoi faisait référence Mbappé dans cette interview ? A ses paroles prononcées juste après la qualification en finale de la Coupe de France ? Il avait à l'époque expliqué à Eurosport que son analyse de la saison de Ligue 1 était simple : Lille n'avait pas gagné le titre, c'est le PSG qui l'avait perdu. Était-ce un sous-entendu par rapport au niveau de l'équipe ? L'international français n'a pas directement évoqué son futur qui sera un des dossiers chauds des prochains jours et semaines.

Si Mbappé n'a pas directement évoqué son avenir, Nasser al-Khelaïfi a mis les pieds dans le plat. Egalement interrogé par Canal +, le président du PSG s'est refusé à dire que l'attaquant français avait disputé son dernier match avec le PSG : "Non, jamais de la vie. Je peux vous assurer qu'il va rester, Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et il va rester au Paris Saint-Germain."

Relancé sur le niveau inégal de l'effectif, NAK a également joué les diplomates, en choisissant bien ses mots pour éviter l'erreur verbale, mais il a promis que Paris serait actif sur le marché cet été. "Nous avons déjà une très bonne équipe. On a besoin de développer cette saison. C'est vrai qu'on a des positions où on peut renforcer. (...) On voir avec Leo et le coach aussi. On ne va pas acheter des joueurs comme ça. On a besoin de regarder le marché, avec le Covid ce n'est pas facile. Mais c'est sûr qu'on veut développer notre équipe. Bloqués sur le mercato ? On n'est pas bloqués du tout, on est calmes. Le marché est très compétitif. Si on a la possibilité, on va faire de bonnes choses pour l'équipe."

