Il paraît que les recrues peuvent mettre du temps à s’acclimater. A Nîmes, c’est pourtant une victoire presque "100% recrues" que les Rennais sont allés chercher au forceps. Serhou Guirassy a presque déjà fait oublier Mbaye Niang en s’offrant un doublé pour sa première titularisation (16e, 39e), avec deux pions opportunistes. Nayef Aguerd a déserté l’axe pour pousser au fond un coup franc de Bourigeaud (2-3, 73e) et surtout offrir une victoire précieuse aux Bretons, clairement pas impériaux ce dimanche même si le même Bourigeaud a alourdi le score sur l’ultime contre du match (2-4, 90+7e). Car, avant cela, Nîmes avait réussi à recoller à deux reprises, par Andrés Cubas (1-1, 37e) puis Zinedine Ferhat (2-2, 55e). Rennes est un leader provisoire plus que solide tandis que Nîmes est 11e.

On a connu des semaines plus compliquées pour un promu. Après avoir croqué le champion en titre jeudi (1-0), le RC Lens a continué son festin sur la pelouse d’un autre promu, Lorient (2-3). Malgré l’ouverture du score de l’inévitable Adrian Grbic (1-0, 14e), les Sang et Or ont réussi à passer la seconde pour recoller rapidement grâce à un penalty de Gael Kakuta (1-1, 32e) avant que Medina, d’un joli retourné, ne donne l'avantage aux siens (1-2, 34e). La seconde période aura été plus calme, sauf pour un Ignatius Ganago qui a continué, lui aussi, sa belle semaine en mettant les Nordistes à l’abri (1-3, 63e). En toute fin de match, un penalty obtenu et transformé par Yoane Wissa a relancé le suspense mais bien trop tard (2-3, 90+3e). Entre les deux équipes, il y a un vrai écart au classement : Lens est 5e provisoire tandis que Lorient est 14e.