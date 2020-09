L'OL cherchait des solutions à ses problèmes, il ne les a pas trouvées au Moustoir. Pris au piège par le bloc bas lorientais, les hommes de Rudi Garcia ont piétiné dans une première période terne au possible, et ont même concédé l'ouverture du score sur une contre-attaque à l'heure de jeu. Lyon a insisté, et c'est un exploit de Léo Dubois qui lui a permis de sauver la face (1-1). Ce score nul n'en reste pas moins un 4e match d'affilée sans victoire en Ligue 1 pour les Lyonnais.

Les Rhodaniens se sont fait, depuis plusieurs saisons maintenant, une spécialité d'être forts contre les forts et faibles contre les faibles. Et face à une équipe regroupée derrière, Lyon n'a pas eu de réponse "comme très souvent", a pesté Houssem Aouar au micro de Canal+. L'OL a eu 70% de la possession de balle en première période, mais la frappe lointaine du jeune défenseur Sinaly Diomandé (19 ans) à la 29e minute illustrait l'impuissance lyonnaise. Les visiteurs n'ont jamais sollicité la profondeur, se limitant à des centre imprécis ou des une-deux avec Moussa Dembélé dos au but, avant d'être pris dans la tenaille lorientaise composée de Laurent Abergel et Fabien Lemoine.