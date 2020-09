Lille s’offre a tête de la Ligue 1. Dominateur et porté vers l’avant, le LOSC a réussi à venir à bout du FC Nantes grâce à un but contre son camp de Nicolas Pallois et un penalty transformé par Burak Yilmaz (2-0). Invaincus lors de leurs cinq premières rencontres (trois victoires, deux nuls), les protégés de Christophe Galtier prouvent déjà qu’il faudra compter sur eux pour disputer les places européennes. Les Nantais, eux, stagnent à la 14e position.