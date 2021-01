Il s'exprime rarement dans les médias. Alors quand Neymar se confie, tous ses propos sont décortiqués. L'attaquant brésilien du PSG a choisi le magazine britannique Gaffer pour s'exprimer dans un entretien publié samedi. Il y explique notamment sa conception du football, y évoque ses débuts dans le football et la manière dont il vit la perception que le public a de lui. Et il n'a pas hésité à confier qu'il aurait pu tout arrêter dans les moments les plus difficiles notamment après son transfert faramineux dans le club de la capitale.

Entre le poids des attentes lié à son prix (plus de 220 millions d'euros), ses nombreuses blessures, son impuissance lors de l'élimination face à Manchester United en mars 2019, ses envies de retour à Barcelone et les sifflets du Parc des Princes à son retour sous les couleurs parisiennes à la fin de l'été, Neymar a souffert. Au point de tout remettre en cause. "Je ne perdrai jamais ma passion pour le foot, mais il y a eu des moments où j'ai voulu arrêter. Une fois, j'en suis venu à me demander à quoi bon continuer s'ils (les supporters, NDLR) n'aiment pas ça", se remémore-t-il.

Je suis très chanceux et reconnaissant de jouer sous le maillot du Brésil et du PSG

Avant d'ajouter : "A l'époque, j'étais bouillant quand je revenais chez moi, puis je me rappelais tout ce que j'avais fait dans ma vie pour en arriver là. L'amour pour le football et les choses de la vie m'ont calmé et permis de revenir à la réalité." Conscient de ses privilèges, le Brésilien a ainsi pris du recul. "Je suis très chanceux. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma carrière qui nous ont rendu ma famille et moi heureux. De mes débuts à Santos à mon arrivée à Paris, en passant par mon rêve d'enfance de jouer à Barcelone et à la victoire en Ligue des champions. Ces moments seront toujours spéciaux pour moi", retrace-t-il, presque philosophe.

Il n'empêche, ses confidences en disent long sur le mal-être qui fut le sien pendant une période à Paris. Mais il l'assure, tout cela est derrière lui. "Je suis incroyablement reconnaissant de jouer sous le maillot du Brésil et du PSG. Je sais que quand je joue, il faut que je sois différent des autres. Je dois me donner à 100 % parce que c'est ce que tout le monde attend de moi." La star n'a plus qu'à joindre les actes aux paroles en prolongeant son aventure parisienne. Les négociations sont toujours en cours avec le directeur sportif du club, Leonardo.

