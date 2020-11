Début novembre, le président de l'instance Vincent Labrune avait réagi à cette affaire dans les colonnes du Journal du Dimanche. "J'attends d'eux qu'ils respectent leur engagement et qu'au minimum, ils fassent preuve de responsabilité dans le dénouement de la crise qui nous oppose, avait-il déclaré (...) En me présentant à la présidence de la Ligue, je savais le contexte général et les risques associés. Et je suis prêt à les affronter. Je savais qu'un tel séisme n'était pas à écarter et qu'une renégociation de ces droits télés était à prévoir."