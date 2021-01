Après la défaite de l'OM hier soir à Monaco (3-1) et les rumeurs d'un départ d'André Villas-Boas, la première piste menant à son successeur est venue d'Espagne. Movistar annonçait en effet que Pablo Longoria avait fait d'Ernesto Valverde, l'ancien coach du Barça notamment, sa priorité. Marca a répondu dimanche à cette rumeur, indiquant que Valverde n'était pas intéressé.

Selon le quotidien espagnol, le technicien de 56 ans est "un souhait plus qu'une réalité" pour la direction marseillaise. Il ne serait pas intéressé par le challenge marseillais, "une équipe sans aspirations au titre" et qui est actuellement sixième de Ligue 1. En attendant, André Villas-Boas est toujours en place, et s'il dit que "ce n'est pas la crise", alors il y a encore du temps pour lui trouver un successeur.