Seul Lille a réussi à gagner sur le terrain de l'AC Milan en Ligue Europa (3-0) jeudi, tandis que le PSG, Nice, Rennes et Marseille ont perdu. Autant dire une sale semaine européenne pour les clubs français. " J'espère que les clubs français vont se reprendre. Ils ont encore trois matches pour cela, même si on a vu toute la qualité de Lille jeudi car ce n'est pas donné à n'importe quelle équipe de gagner 3-0 à Milan ", a souligné Garcia, qui a été joueur puis entraîneur à Lille.

"Cela rehausse notre performance d'avoir obtenu un résultat nul (1-1) sur le terrain des Lillois, à dix contre onze en seconde période, dimanche dernier", a ajouté l'entraîneur de l'OL. "Ceux qui sont engagés en Coupe d'Europe jouent avant tout pour leurs propres couleurs, mais aussi pour la France. Et plus nous aurons de points à l'indice UEFA et mieux ce sera pour les clubs français à l'avenir", a insisté Garcia, ses propos étant appuyés par son gardien, Anthony Lopes. "Quand on joue l'Europe, nous sommes à 200%. Je ne dis pas que les clubs français ne jouent pas l'Europe à 200%, mais nous on le fait. Nous aimerions que les clubs français prennent des points même si les adversaires en face sont de très bonne qualité. L'Europe nous manque et Lyon manque à l’indice UEFA de la France", a dit le portier lyonnais.