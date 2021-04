trop individualiste". "Objectivement, si on analyse le monde dans son ensemble, c’est un des pays qui exportent le moins d’entraîneurs. Parce qu’ils ne vendent pas d’idées collectives", avait-il également lâché. De quoi provoquer la colère et le sarcasme du coach nantais. Pablo Longoria ne pensait probablement pas provoquer un tel raz-de-marée. Après Raymond Domenech ou encore le Directeur Technique National Hubert Fournier , Antoine Kombouaré a lui aussi répondu au président de l'OM, qui estime que la formation française mérite d'être revue car notamment "". "", avait-il également lâché. De quoi provoquer la colère et le sarcasme du coach nantais.

Depuis quand il est président ?

"C'est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ?", a-t-il interrogé plein d'ironie. "Je ne lui réponds pas, moi, a ajouté Kombouaré. J'ai un travail à faire et ce qui m'intéresse, c'est le FC Nantes. Je n'ai pas à répondre, je m'occupe de mon travail. Il est libre de tenir les propos qu'il veut, j'ai même pas entendu et j'ai pas envie de savoir (...) Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est champions du monde avec Didier Deschamps et qu'on a le record de Ligue des champions consécutives avec Zinédine Zidane."

Ligue 1 Paqueta dévoile par erreur le nouveau maillot de l'OL IL Y A 2 HEURES

Sampaoli, un grand nom dans le viseur à faire rêver les supporters de l'OM

surpris". "Les réseaux d’agents sont puissants et font le marché actuellement. C’est un réseau étroit dans lequel, malheureusement, on n'est pas positionné, donc ça nuit à notre rayonnement. On doit sans doute mieux faire là-dessus", a notamment expliqué le DTN. Son entretien est à retrouver Interrogé par soins, Hubert Fournier s'était dit quant à lui très "". "", a notamment expliqué le DTN. Son entretien est à retrouver ici

Ligue 1 Pour vous, Mbappé est le meilleur joueur de la 32e journée de Ligue 1 11/04/2021 À 21:12