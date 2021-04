En regardant le score, on pourrait croire à une véritable déroute. Pourtant, et ce malgré la lourde défaite au final (4-0), les Messins pourront s'enorgueillir d'avoir inquiété Monaco pendant 50 bonnes minutes. Et pour débloquer le verrou lorrain, les hommes de Kovac ont eu besoin d'un petit coup de pouce du destin, ce qu'a amèrement regretté l'entraîneur des Grenats après la rencontre.

Frédéric Antonetti était en effet très amer après la défaite des siens en Principauté, surtout à cause de l'ouverture du score obtenue après un penalty plus que litigieux sur Stevan Jovetic. "On a été battu par une très belle équipe de Monaco, a d'abord reconnu le technicien corse. Mais bon, s'il y a penalty là, il faut que je change de métier. Le gardien est emporté par son élan alors que le jouer a déjà frappé."

Par la suite, le promu a davantage souffert et encaissé trois nouveaux buts. Sur un d'entre eux cependant, les images montrent clairement un ballon sorti des limites du terrain. Pourtant, pas d'appel à la vidéo, de quoi agacer un peu plus Antonetti : "Sur le 3-0, le ballon est sorti de 10 cm. Le VAR peut corriger quand même. Cela n'a pas été fait. Le très haut niveau ne permet pas l'erreur et l'approximation. L'arbitre peut se tromper. Mais pas le VAR". Un constat amer, mais qui montre aussi les ambitions messines en cette fin de saison.

