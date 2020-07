LIGUE 1 - Antony Thiodet a officiellement quitté ses fonctions de directeur de la stratégie commerciale stade et réseau des Girondins de Bordeaux. Depuis son arrivée en février 2019, il s'était mis à dos les Ultramarines.

Le directeur de la stratégie commerciale stade et réseau de Bordeaux, Antony Thiodet, très contesté par les supporters, a quitté ses fonctions d'un commun accord avec les Girondins, a annoncé le club mardi, confirmant une information du quotidien L'Équipe. "La mission d'Antony Thiodet sur la fonction de directeur de la stratégie stade et réseau du FC Girondins de Bordeaux prend fin ce jour", a acté le président Frédéric Longuépée dans une communication interne qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Thiodet, ancien directeur marketing de Saint-Étienne, directeur général passé aussi par Villeurbanne Basket (Jeep Élite) et par le PSG en tant que consultant, était arrivé au Haillan en février 2019. Ce partisan d'une "évolution radicale du mode de pensée et de structuration du business des clubs" s'était vite mis à dos les Ultramarines suite à une affaire de billetterie concernant le virage sud du Matmut Atlantique dénoncée en septembre dernier par le principal groupe de supporters bordelais, qui a rapidement réclamé sa démission.

En février, l'annonce de formules de partenariat payant avec les clubs de la région avait crispé bon nombre d'acteurs locaux. Puis, durant le confinement, la diffusion sur les réseaux sociaux des "Girondins Leaks", une série d'enregistrements audio compromettants savamment orchestrée par les Ultramarines, et notamment le passage sur un possible non-respect du chômage partiel, avait écorné un peu plus l'image d'Antony Thiodet.

Roche en remplacement de Macia ?

Malgré son mea culpa médiatique, l'inspection du travail s'était rendue début juillet au siège des Girondins pour vérifier si les conditions d'application des mesures de chômage partiel pendant le confinement avaient bien été respectées par la direction. Thiodet est le sixième dirigeant du club à quitter les Girondins ces dernières semaines après le responsable de la communication digitale Alexandre Halimi, le directeur technique Souleymane Cissé, le coordinateur technique portugais Joao Giao, le directeur de la communication Nicolas Calo et enfin le directeur sportif espagnol Eduardo Macia. Ce dernier pourrait être remplacé dans les prochains jours par Alain Roche, ancien défenseur formé à Bordeaux, qui a déjà occupé cette fonction au Paris SG.

