Si le PSG s'est longtemps imposé comme le spécialiste de la crise de novembre, il n'en détient plus l'exclusivité. Cette saison, Nice a eu la bien mauvaise idée, pour ainsi dire, de s'en inspirer. Et les résultats sont là, ou plutôt, ne sont plus là. Depuis leur dernière victoire à Angers le 1er novembre pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, les Aiglons ont joué 4 matches pour... 4 défaites. Deux en championnat et deux en Ligue Europa. Tant et si bien que leur entraîneur Patrick Vieira, qui faisait encore l'unanimité voici quelques semaines, se retrouve en bien mauvaise posture.