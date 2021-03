Le scénario avait des airs de déjà-vu. En 2019 déjà, Neymar avait été sérieusement blessé lors d’un match de Coupe de France, en l’occurrence contre Strasbourg (2-0). Indisponible plusieurs semaines durant, la star parisienne avait assisté, impuissante, à la déconvenue des siens face à Manchester United en Ligue des champions (2-0, 1-3). Touché aux adducteurs le 10 février dernier à Caen - en Coupe, là aussi -, le Brésilien dû faire une croix sur la double-confrontation en forme de retrouvailles avec le FC Barcelone. Un coup dur ? Forcément. Mais pas un coup fatal.

Car en l’absence de son maître à jouer, le PSG s’en est remis à un triplé de Kylian Mbappé en Catalogne (1-4) puis au talent d’un Keylor Navas en état de grâce au Parc (1-1) pour écarter les Blaugrana. Les ambitions européennes des champions de France en titre n’ont donc pas pâti du forfait du "Ney", qui ne sera pas de trop pour défier le Bayern Munich en quarts.

Lyon puis Lille au menu : Neymar, un retour qui tombe à pic

Sur la scène nationale en revanche, Paris a coincé. Deux revers à domicile, face à Monaco (0-2) et Nantes (1-2) ont repoussé le club de la Capitale (2e) à trois longueurs du leader lillois et au même niveau que Lyon (3e). L’OL et le LOSC, justement, seront les deux prochains adversaires de Marquinhos et de ses partenaires. Ces deux rendez-vous absolument décisifs dans la course au titre, les Parisiens pourront les aborder avec Neymar.

Memphis Depay (Lyon) et Neymar (PSG) / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Plus de cinq semaines après sa dernière apparition en compétition, l’ancien prodige de Santos est enfin apte à rejouer. Il a en effet été convoqué par Mauricio Pochettino pour l’importantissime déplacement au Groupama Stadium, dimanche (21h). "C’est une énorme joie qu’il soit de retour parmi nous, tant pour lui que pour l’ensemble du groupe", s’est réjoui l’entraîneur argentin en conférence de presse.

Il apporte beaucoup de confiance à l'équipe

Pour l’ex-technicien des Spurs, ce retour bienvenu ouvre le champ des possibles, alors même que ni Mauro Icardi (cuisse gauche), ni Pablo Sarabia (hanche droite) ne feront le voyage jusqu’à la capitale des Gaules. Qu’il occupe un rôle de meneur de jeu, de deuxième attaquant ou qu’il se retrouve sur un côté, Neymar saura faire valoir son inestimable capacité à créer des différences, à la construction comme à la conclusion des actions. La relation technique qu’il entretient avec Kylian Mbappé pourra, quant à elle, à nouveau faire des étincelles.

En plus de rayonner grâce à ses fulgurances techniques, le joueur de 29 ans parvient, par sa seule présence sur le terrain, à apporter de la sérénité à ses coéquipiers. "Nous sommes très contents de le revoir, a soufflé Marco Verratti devant la presse. Pour nous, c’est le joueur le plus important. Il apporte beaucoup de confiance à l’équipe et pourra nous aider durant cette fin de saison." Néanmoins, l’Auriverde a tout d'abord besoin "de retrouver du rythme", a rappelé Pochettino. Le voir titulaire contre l’OL est donc peu probable. Mais une entrée en cours de rencontre reste envisageable. Et cela permettra peut-être de faire basculer le sort de ce choc.

