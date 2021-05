Que sera l'avenir d'Eduardo Camavinga ? En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le Stade Rennais, le milieu de terrain va être un des joueurs qui va animer le marché estival. Mercredi dernier, Le Parisien évoquait le nom du joueur rennais pour renforcer l'entrejeu du club de la capitale la saison prochaine. Une information confirmée dimanche par Téléfoot qui a annoncé que Leonardo avait directement demandé aux dirigeants du Stade Rennais quelles étaient leur intentions avec le joueur.

Camavinga, justement, a évoqué son avenir au micro de Téléfoot dimanche. "Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai encore réfléchi avec ma famille, on se concentre d'abord avec le Stade Rennais", a botté en touche le joueur de 18 ans.

Concernant l'intérêt des grands clubs européens comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, Camavinga s'est dit flatté d'être suivi par de telles écuries. "Si je vous dis que ça me ferait pas plaisir, ce serait mentir, c'est le cas quand de grands clubs s'intéressent à vous. Pour le moment, il n'est pas question de penser à ça."

J'ai fait une saison moyenne (...) je ne vais pas me cacher derrière l'âge

Pisté ou non par les grands d'Europe, Camavinga a fait un constat clair, net et précis de sa saison 2020-2021. "On ne vas pas se mentir, j'ai fait une saison moyenne, avec beaucoup de bas. Je n'ai pas totalement fait ce qu'il fallait", a-t-il reconnu. "Il faut se servir de ça pour rebondir. Il faut être réaliste, je sais que je n'ai pas fait que des bons matches. Je sais que je dois progresser dans énormément de domaines. Je ne vais pas me cacher derrière l'âge, ce sont des choses qui arrivent."

Un peu mieux en cette fin de saison, le mileu polyvalent, absent ce dimanche soir pour le choc de la 36e journée contre le PSG à cause d'une suspension, a connu une traversée du désert entre l'automne et l'hiver. Tout comme le Stade Rennais. "On ne pensait pas qu'on allait traverser une période aussi difficile quand même. Les résultats étaient bien avant la Ligue des champions, et après ça a commencé à s'effriter. Quand on a été éliminés, les résultats sont remontés, mais il ne faut pas s'inventer des excuses. Il ne faut pas dire que c'est la Ligue des champions qui nous a fait manquer de résultats."

Camavinga a aussi remercié Julian Stéphan, démissionnaire au mois de mars dernier. "Je lui dois mes premiers pas en CFA, en Ligue des champions, en Ligue 1. Je lui dois tout et mon respect. J'espère qu'il va retrouver un autre club et qu'il s'épanouira là où il sera."

Camavinga croit toujours à l'Euro 2020

Une des conséquences de sa baisse de niveau a été de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps avec l'équipe de France pour le rassemblement de mars, où il est retourné avec les Espoirs. "Ce sont des choses qui arrivent", a précisé Camavinga à Téléfoot. "Après, j'ai été pris pour l'Euro espoirs, c'est quelque chose de bien aussi."

Questionné sur sa volonté pour cet été, le joueur du Stade Rennais ne s'est pas caché : il veut aller jouer le Championnat d'Europe. "C'est sûr que je voudrais aller avec les A, après si je suis appelé avec les espoirs ce sera bien aussi, ce serait une fierté." Une chance pour lui : l'UEFA a élargi les listes de 23 à 26 joueurs.

Convoqué et capé pour la première fois avec les Bleus en octobre 2020, puis blessé et absent en novembre, Camavinga a gardé un superbe souvenir de cette première réussi face à l'Ukraine. "Une image ? Mon but. J'étais comme un fou, ça va me suivre toute vie. C'était un rêve qui se réalisait. J'espérais jouer en équipe de France depuis tout petit, le fait de jouer aussi tôt et de marquer au Stade de France pour ma première titularisation, c'était quelque chose de gros."

