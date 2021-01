Pour un baptême du feu, Raymond Domenech sera servi mercredi. La 18e journée de Ligue 1 lui a réservé un derby face à Rennes, 4e au classement et qui reste sur quatre victoires consécutives en championnat, pour sa grande première sur le banc nantais. Un défi d’autant plus délicat à relever pour lui que ses nouveaux joueurs n’ont, eux, pas gagné un seul de leurs 8 derniers matches dans l’élite. La dynamique n’incite pas vraiment à l’optimisme, mais à deux jours de la rencontre, l’ancien sélectionneur des Bleus a préféré voir le verre à moitié plein.

C’est avec l’énergie qui caractérise souvent les débuts d’une nouvelle aventure que Domenech s’est présenté devant la presse lundi. " Pour le moment, je peux dire ce que je veux, c'est un groupe sain qui fait des efforts. J'ai regardé tous les autres matches, au niveau des courses et de l'investissement, les joueurs sont présents. À part Marseille (défaite 1-3 le 28 novembre, NDLR) où les chiffres étaient nettement en dessous. Tout le reste était au niveau des autres équipes. C'est un groupe qui a les moyens, qui peut produire quelque chose de bien, qui a cette capacité à jouer. Sur ce que j'ai vu, il y a peut-être un souci à jouer tous ensemble et à faire la même chose. C'est sur quoi je travaille déjà depuis quelques jours ", a-t-il souligné.

Titulaire d’un contrat de six mois pour accomplir ce qui ressemble fort à une mission commando pour assurer le maintien des Canaris dans l’élite, Domenech a pourtant insisté sur le jeu. Dans la droite lignée de sa première apparition médiatique dans ses nouveaux habits où la notion de "plaisir" avait été au centre de son discours. "On a l'image du FC Nantes qui était une culture de jeu et de la formation. Ça lui permettait quand même d'avoir des résultats de haut niveau. L'ADN de ce club est là, il est toujours là. Il faut le retrouver. On n'efface pas vingt ans d'identité d'un club comme ça. Il faut le faire refleurir un peu. C'est là-dedans qu'on va avancer."