Lyon avance un tout petit peu moins vite depuis quelques semaines. Mais Rudi Garcia peut toujours espérer prolonger son aventure entre Rhône et Saône, même si son équipe n'est plus aux commandes du championnat de France et qu'elle a concédé deux défaites en 2021 (face à Metz et Montpellier le week-end dernier). C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre son président Jean-Michel Aulas, ce mercredi, au cours d'une visioconférence.