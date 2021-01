Metz enchaîne. Après avoir battu l’OL la semaine passée, les Messins ont infligé sa première défaite à Raymond Domenech et son FC Nantes depuis son retour sur les bancs de l’élite (2-0). Face à une équipe nantaise bien trop imprécise (aucun tir cadré), Metz a refait le coup du Groupama Stadium : une ouverture en profondeur parfaite de Farid Boulaya et une finition impeccable d’Aaron Leya Iseka (35e) pour ouvrir le score. Puis, avec une jolie frappe cachée en toute fin de match du si délicieux meneur de jeu messin, ils ont doublé la mise (2-0, 90+4e). En face, les Canaris ont été pénalisés par des hors-jeu justifiés à chaque occasion chaude (52e, 70e). Les Grenats montent au 8e rang, Nantes est 17e et n’a plus gagné depuis douze matches, une première dans son histoire.