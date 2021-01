On aurait presque oublié sa présence dans l'effectif parisien. Blessé depuis le mois de septembre suite à sa rupture du ligament croisé, Juan Bernat reste un joueur du PSG, et peut-être pour encore plusieurs saisons. Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, l'international espagnol est en voie de trouver un accord pour une prolongation avec le club de la capitale selon les informations de la chaîne Téléfoot .

L'arrière gauche, dont le retour sur les terrains est prévu pour le mois de mars, a en effet prouvé qu'il était un élément solide lors des rencontres importantes, et l'intérim assuré par Mitchell Bakker et par Layvin Kurzawa n'est pas du genre à complètement rassurer sur les garanties autres que le petit latéral au PSG. Avec le club parisien, Juan Bernat a disputé 76 rencontres, pour 6 buts et 10 passes décisives.