LIGUE 1 - Un match sans but et sans saveur dans un stade sans ambiance, Covid oblige : le championnat de France a repris avec une rencontre insipide entre Bordeaux et Nantes (0-0), vendredi. Ceux qui attendaient impatiemment ce premier match de L1 depuis mars ont de quoi rester sur leur faim. Mais l'absence de spectacle a ses raisons.

Les mauvaises langues diront que la Ligue 1 n'a pas changé. Après une interruption de 166 jours due à la pandémie du coronavirus, le championnat de France s'est caricaturé pour sa reprise vendredi à Bordeaux. Un niveau technique proche du néant, quasiment aucune occasion, pas de but et une ambiance fatalement inexistante au Matmut Atlantique : ce match d'ouverture de la saison entre les Girondins et Nantes a plus ressemblé à une purge qu'à autre chose.

Il valait mieux se mouiller la nuque pour passer de l'ivresse des soirées européennes à ce match sans saveur. Le seul fait de jeu à retenir est malheureux, avec l'expulsion de Mehdi Zerkane pour son premier match en Ligue 1 après seulement 20 minutes de jeu. Pour le reste, on a battu des records de médiocrité. Au propre comme au figuré. Un seul tir tenté de l'intérieur de la surface, par le Bordelais Hwang Ui-Jo, c'est du jamais-vu depuis que le statisticien Opta analyse la compétition (2006-07). Un chiffre qui résume bien le niveau du spectacle.

"On aurait pu jouer pendant deux heures sans marquer"

Il ne fallait évidemment pas s'attendre au match du siècle. Déjà parce que les rouages sont toujours un peu rouillés à la reprise. Aussi parce que, pour des Bordelais en pleine révolution comme pour des Nantais perturbés par des cas de Covid-19 au sein de leur effectif, la préparation n'a pas été idéale. Le scénario du match a fait le reste. Réduits à dix pendant plus d'une heure, les Girondins se sont contentés d'attendre des Canaris sans idée. "On aurait pu jouer pendant deux heures, on n'aurait pas marqué", estimait le Nantais Nicolas Pallois au coup de sifflet final.

Pas grand-chose sur le terrain donc, et pas de quoi enthousiasmer le public masqué venu au Matmut Atlantique. Avec une jauge limitée à 5000 personnes, l'enceinte girondine a sonné creux même si l'enjeu prioritaire reste de lutter contre la pandémie. L'absence des Ultramarines, qui avaient pris la décision de ne pas se déplacer en raison du risque sanitaire, s'est fait sentir. "C'est un peu bizarre, a reconnu l'entraîneur nantais Christian Gourcuff. On fait du sport pour les spectateurs, on est un peu déçu mais on est professionnel, il faut s'adapter."

L'ensemble laisse fatalement sur leur faim ce qui attendaient le retour du championnat de France avec impatience. Même si c'était prévisible. "Si vous vous êtes ennuyé ce soir, c'est votre problème, a rétorqué le gardien nantais Alban Lafont. Cela a fait cinq mois que l'on n'a pas joué, on est forcément en manque de repères." Et l'essentiel est ailleurs. "De pouvoir rejouer après cinq mois, ça suffisait à notre bonheur", résume Christian Gourcuff. C'est peut-être le seul point positif. Mais c'est bien le plus important.

Nicolas Pallois lors de Bordeaux - Nantes en Ligue 1 le 21 août 2020 Crédit: Getty Images

