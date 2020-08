LIGUE 1 - Le footballeur de l'Olympique de Marseille Bouna Sarr a été agressé chez lui vendredi matin par plusieurs hommes armés, qui lui ont dérobé des objets de valeur, selon une source policière.

C'est un traumatisme dont Bouna Sarr se serait bien passé. Le latéral droit de l'Olympique de Marseille a été victime d'un cambriolage à main armée à son domicile, vendredi. "Il partait à l'entraînement quand quatre individus, dont deux étaient armés, sont entrés chez lui", a indiqué à l'AFP cette même source, confirmant une information de La Provence.

Bouna Sarr, 28 ans, et sa compagne, qui dormait, n'ont fait l'objet d'aucune violence physique, mais ont été "sous la menace d'une arme", selon la police. Les hommes cagoulés sont repartis avec plusieurs objets de valeur et de l'argent liquide, selon la police, qui se refuse à chiffrer le butin. "Les auditions sont en cours, ainsi que les constatations, et M. Sarr va déposer plainte", a ajouté la même source.

La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille a été saisie de l'enquête. De nombreux joueurs du club phocéen ont été victimes de faits similaires ces dernières années. Ce fut le cas notamment de Dimitri Payet, Lassana Diarra, des frères Ayew (André et Jordan) ou encore d'André-Pierre Gignac.

