Et si Bruno Genesio faisait son grand retour en Ligue 1 dans les prochains mois ? Libre depuis la fin de son aventure en Chine, l'ancien entraîneur de l'OL se verrait bien de nouveau dans l'Hexagone. " Ce n'est pas inimaginable (...) Je suis prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais. Même s'il y en a un que je ne pourrais pas (l'ASSE, ndlr) ", a-t-il notamment confié à la chaîne Téléfoot .

Alors que son nom a pu circuler notamment du côté de Nice, Genesio l'assure : il n'a "aucun contact" avec un club français pour l'instant. "Je suis rentré d’une période assez difficile sur le plan mental, même si elle a été réussie sur le plan des résultats, a-t-il ajouté dans des propos relayés par RMC. Je profite des bons moments, des amis, de ma famille. Je regarde des matchs. Je me pose des questions sur mon avenir. J’accorde beaucoup d’importance au côté humain. Ce sera de plus en plus important dans le foot."