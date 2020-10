"On est dans une spirale de spéculation", a déclaré l'entraîneur lors d'une conférence de presse avant la réception de Brest dimanche. "Le monde du foot, et pas que le foot, (...) est dans l'emprunt perpétuel et quand il y a un problème comme le Covid, ça devient problématique, a-t-il confié. Mais ça dépasse le cadre du foot, c'est une économie mondiale, on a des financiers qui sont à la tête de tout (...). Dans les clubs aussi, on voit bien avec les fonds d'investissement, ils sont tout à fait dans cette logique", a dénoncé Gourcuff.