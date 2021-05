Si on perd le championnat, on ne peut s’en prendre qu’à nous-même. C’est nous qui l’avons perdu, pas eux (Lille) qui l’ont gagné", a-t-il affirmé, avant de nuancer quelques minutes plus tard sur Instagram : "Lille ferait un beau champion s'ils sont couronnés, mais avec 8 défaites si nous perdons le titre on est les seuls responsables." Christophe Galtier n'a pas manqué la sortie médiatique de Kylian Mbappé. Sur Eurosport l'attaquant parisien s'est penché sur la lutte pour le titre en L1, mercredi soir après la qualification du PSG en finale de la Coupe de France à Montpellier. "(Lille)", a-t-il affirmé, avant de nuancer quelques minutes plus tard sur Instagram : "."

Kylian est un joueur exceptionnel, il gagnera en maturité, a indiqué Christophe Galtier. Aujourd'hui, je vois juste que personne n'est champion. Quatre équipes peuvent être championnes, c'est la réalité et la beauté de notre Championnat." Car en effet, une victoire du En conférence de presse vendredi, le technicien nordiste est revenu sur ces déclarations. ", a indiqué Christophe Galtier.." Car en effet, une victoire du LOSC dimanche contre Saint-Etienne pourrait ne pas encore suffire aux Lillois (ndlr : ils comptent trois points d'avance mais avec une moins bonne différence de buts que Paris). Un autre résultat qu'une défaite pour le PSG, à Reims, remettra à une semaine le dénouement de la Ligue 1.

Pour le titre, on verra à 22h50

"Selon le scénario de la soirée, on peut être champion (dimanche), oui... Mais, sans de langue de bois, ce match est avant tout décisif pour une qualification en Ligue des champions, a précisé Christophe Galtier. Après, pour le titre, on verra à 22h50... Mais ce match n'est pas décisif pour le titre, il l'est pour la Ligue des champions. Le club peut se qualifier et ce ne serait pas un petit objectif, ce serait une grande performance." Un premier pallier avant d'atteindre le sommet de la L1 ?

