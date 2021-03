Lyon dispose d'un effectif de qualité, surtout au milieu de terrain. Mais l'OL devra composer sans l'un de ses meilleurs éléments pour la réception du Paris Saint-Germain dimanche (21h). Houssem Aouar, blessé musculairement, est forfait, a annoncé l'Olympique Lyonnais à la veille de ce choc de la 30ème journée de Ligue 1.

Retenu avec les Bleuets pour la phase de groupes de l'Euro Espoirs en Hongrie (24-31 mars) où les Tricolores joueront contre le Danemark, la Russie et l'Islande, Aouar (22 ans) est de ce fait incertain. Côté parisien, Neymar fait son grand retour dans le groupe après cinq semaines d'absence. Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Thilo Kehrer sont eux forfaits et vont donc rester à Paris.

Bundesliga Mauvaise opération pour Dortmund malgré un doublé d'Haaland, succès précieux pour Wolfsburg IL Y A 2 HEURES

Ligue 1 Un retour à point nommé : Neymar sera du voyage à Lyon IL Y A 5 HEURES