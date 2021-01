Claude Puel est un homme en colère. Et l'entraîneur de l'ASSE ne s'en est pas caché, ce mardi, en conférence de presse. Le tout alors que le club du Forez est frappé de plein fouet par le Covid-19. "Le match face à Strasbourg ? On a poussé le cas extrême, avec quatorze joueurs absents de l'effectif plus tout le staff touché, a-t-il expliqué. Cela montre tout le grotesque de la situation. (...) On a reçu un appel d'un dirigeant de Strasbourg qui nous a intimé de respecter le règlement. La situation est ubuesque. Ce n'est pas du football."