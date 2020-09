Avant lundi après-midi, Michel Denisot et François Morinière faisaient figure de favoris pour l'élection à la présidence de la LFP, prévue ce jeudi. Mais l'ex-directeur général de L'Equipe s'est confié dans les colonnes du quotidien français pour annoncer qu'il ne serait pas candidat. " Je suis cependant honoré qu'un certain nombre de présidents de clubs aient pensé à moi. C'est très gentil et j'en suis touché. Mais je ne suis pas candidat à ce poste, ayant des engagements professionnels que je souhaite honorer en dehors de la Ligue. Donc, ce n'est pas possible pour moi", a déclaré le dirigeant du groupe Labruyère, qui était notamment soutenu par Nasser Al-Khalaïfi.