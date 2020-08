LIGUE 1 - Vendredi, l'OGC Nice a annoncé que deux joueurs de son effectif ont été testés positifs au Covid-19. L'AS Monaco, Lens et Angers sont également impactés. Alors que le Gym doit recevoir Lens dimanche (17h), pour la première journée de L1, Patrick Vieira a fait part de ses craintes pour les prochaines semaines.

La Ligue 1 est particulièrement touchée par le Covid-19 ce vendredi. Après l'annonce du test positif de l'Angevin Rayan Aït-Nouri, créant un climat d'incertitude à la veille du match Dijon-Angers (samedi à 17h), Nice a indiqué dans la foulée que deux de ses joueurs étaient également infectés. Même son de cloche chez son voisin monégasque où un cas de coronavirus a été déclaré. "Le joueur concerné va bien. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, il a été isolé et se trouve sous la supervision du staff médical, en lien avec les autorités sanitaires", indique l'ASM dans un communiqué. Par ailleurs, le Lensois Jonathan Clauss a été annoncé lui aussi positif ce vendredi. Asymptomatique, la nouvelle recrue des Sang et Or a été placée à l'isolement.

Alors que Nice recevra Lens dimanche après-midi (17h), pour la première journée de L1, Patrick Vieira, l'entraîneur du Gym, n'a pas caché ses craintes. "Les deux joueurs ont été mis à l'isolement, a rappelé le technicien niçois à L'Equipe. Ils sont positifs après les tests effectués hier (jeudi). On fera d'autres tests d'ici à demain (samedi). On attendra le résultat pour voir les étapes à suivre. Je suis inquiet sur la tenue du match, je suis inquiet sur la suite aussi. Il faudra s'adapter, il faudra faire avec. C'est difficile de planifier, c'est difficile de s'organiser."

Le coronavirus a déjà entraîné le report de Marseille - Saint-Etienne, qui était prévu en ouverture de la saison 2020-2021 ce vendredi. La rencontre a été remise à la mi-septembre. Pour leur part, les Nîmois ont recensé quatre cas positifs au Covid-19 au sein de leur effectif cette semaine. La rencontre Nîmes-Brest, prévue samedi, est en sursis.

