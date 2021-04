Dijon - Nice : 2-0

Un 17e match à domicile… et Dijon a fini par gagner cette saison. Face à un Nice qui avait pourtant retrouvé des couleurs ces dernières semaines, le DFCO s’est offert un sursis supplémentaire avant que sa descente en Ligue 2 ne devienne officielle. Une belle frappe en lucarne de Fouad Chafik a permis aux locaux d’ouvrir le score, sur un service de Yassine Benzia (50e). Puis l’ancien Lyonnais a fait le break sur penalty, tout en sérénité (76e), à la suite d’une main de William Saliba. Un vrai coup d’arrêt pour le Gym, qui sera peut-être rédhibitoire dans la course à l’Europe. Pour Dijon, il était surtout question d’honneur et de fierté.

Ce qu’on en retient : Dijon n’est plus maudit à Gaston-Gérard.

Football Dortmund et la L1 à l’honneur : le Top 10 des clubs qui misent sur les jeunes dans le "Big 5" 15/04/2021 À 12:57

Brest - Lens : 1-1

Jouer après l'Olympique de Marseille, son adversaire principal dans la course à la cinquième place, n'est pas très confortable pour le RC Lens. Était-ce la pression ? En tout cas, le Racing a mis du temps à entrer dans sa partie et a été puni sur un corner rentrant incroyable de Jean Lucas (37e). La tension lensoise s'est confirmée avec l'expulsion de Franck Haise en début de seconde période. C'est des tribunes que le coach nordiste a assisté à l'égalisation de Gaël Kakuta sur penalty suite à une faute sur Ganago (71e). En toute fin de partie, Steven Fortes a lui aussi été expulsé pour Lens (81e) avant que son coéquipier Simon Banza et Jean Lucas ne connaissent le même sort pour une échauffourée. Mauvais résultat pour Lens, qui laisse l'OM revenir à un point (1-1).

Ce qu'on en retient : La pression de l'OM se fait ressentir dans les rangs du RC Lens.

Nîmes – Strasbourg : 1-1

Le premier acte a été très calme et équilibré, mais le retour des vestiaires a été nettement plus agité aux Costières. Après un geste dangereux et maladroit sur le tibia de Lucas Deaux, Frédéric Guilbert a d’abord été exclu très rapidement (47e). Puis Alexander Djiku est parti à la faute devant Zinedine Ferhat dans la surface. Renaud Ripart ne s’est pas fait prier pour transformer le penalty et donner de l’air aux Crocos (55e). Mais c’était sans compter sur le jeune Dion Moise Sahi, qui a à son tour obtenu un penalty, une semaine après son premier but en pro sur la pelouse du Parc des Princes. Dimitri Liénard a bien suivi après une première parade de Baptiste Reynet (82e), pour permettre aux Alsaciens de limiter la casse dans la course au maintien.

Ce qu’on en retient : Une semaine avant un nouveau match crucial contre Nantes, Strasbourg a au moins laissé le barragiste nîmois à six longueurs.

Reims - Metz : 0-0

Entre deux équipes de milieu de tableau, le match a été plutôt terne même si Alexandre Oukidja a dû sortir une belle double parade pour sauver les Messins à la demi-heure de jeu. Ce fut cependant le seul moment fort d'une première période conclue sur un score nul et vierge et avec très peu de situations intéressantes d'un côté, comme de l'autre. Comme avant la pause, c'est encore Reims qui s'est procuré l'occasion la plus chaude quand Boulaye Dia a trop croisé son tir en face à face avec Oukidja (57e). Une situation et… c'est tout. Le scénario de la première période s'est, malheureusement, répété en seconde. Rémois et Messins n'avancent pas au classement mais restent à bonne distance de la zone rouge.

Ce qu'on en retient : Pas grand-chose et on imagine que les deux équipes en feront de même.

Ligue 1 Gestion de Pochettino, histoire de péno et Canaris K.-O. : Les tops et flops 11/04/2021 À 21:46