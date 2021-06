"Sincèrement, je ne sais rien et je ne sais pas ce qui peut se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines". Roberto Mancini n'a évidemment pas voulu se mouiller sur la décision que s'apprête à prendre son gardien Gianluigi Donnarumma, Roberto Mancini n'a évidemment pas voulu se mouiller sur la décision que s'apprête à prendre son gardien Gianluigi Donnarumma, fortement pressenti du côté du PSG . Mais à l'occasion d'une conférence de presse à la veille du match contre la Suisse à Rome, lors de la 2e journée de l'Euro, le sélectionneur italien a au moins donné son avis.

"Gigio est un grand gardien et un garçon bien et il fera son choix en toute tranquillité. S'il va à Paris, il fera un bon choix parce qu'il me semble que c'est une grande équipe", a-t-il lancé. Donnarumma, 22 ans, est en fin de contrat avec l'AC Milan dont il garde la cage depuis qu'il a 16 ans et demi. Gardien précoce, le successeur de Gianluigi Buffon dans le but de l'Italie serait sur le point de s'engager pour cinq ans avec le PSG, où il aurait l'occasion de découvrir la Ligue des champions mais où il se retrouverait en concurrence frontale avec le titulaire actuel, Keylor Navas, 34 ans, qui a lui-même prolongé son bail en avril jusqu'en 2024.

