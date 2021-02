Canal+ souhaite que le lot 3 (deux matches de L1 par journée), qu'il paie 332 millions d'euros par saison et que lui a rétrocédé beIN Sports, soit intégré à l'appel d'offres. Début février, la LFP a mis sur pied dans l'urgence une consultation de marché, uniquement pour les lots de matches délaissés par Mediapro, mais pas les matches diffusés par Canal+. Cet appel d'offres n'a rien donné et la chaîne et la LFP se sont entendues pour que Canal diffuse la fin de la saison de L1 pour 35 millions d'euros (en plus de ce qu'il paie déjà pour le lot 3). beIN Sports a récupéré les matches de Ligue 2.