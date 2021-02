C'est une soirée comme seul l'OM sait en produire. Alors que rien n'avait filtré, Frank McCourt, le propriétaire du club olympien, a décidé de boulever l'organigramme de son club. Et de l'annoncer ce vendredi soir dans un communiqué officiel. Décrié, critiqué et invité à partir depuis des mois, Jacques-Henry Eyraud quitte son fauteuil de président pour "rejoindre le conseil de surveillance de l'OM". Pablo Longoria, le "Head of football" du club olympien, le remplace à la surprise générale. La nomination de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur, elle, n'en est pas vraiment une. Mais pour les supporters marseillais, l'essentiel est ailleurs : "JHE" n'est plus président.