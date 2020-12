Selon plusieurs médias locaux, les deux assureurs visés par l'assignation sont Gan Assurances et QBE. Contactés par l'AFP, ils n'ont pas réagi dans l'immédiat. Tout en confirmant la procédure en cours, le Stade Rennais s'est pour sa part refusé à tout commentaire. En octobre, face aux huis clos partiels ou complets prononcés par les autorités pour éviter les rassemblements de foule et ralentir la diffusion du virus, le président du club breton, Nicolas Holveck, avait évalué la perte de recette sur la billetterie et les hospitalités entre 10 et 15 millions d'euros.