"Malgré un travail de réathlétisation et un investissement personnel conséquent depuis son arrivée au club, Jean-Kévin Augustin n'a pu retrouver l'intégralité de ses moyens physiques", indique le FC Nantes ce jeudi, qui occupe une difficile 19e place au classement de L1. "Pour comprendre et analyser les raisons de ce déficit athlétique, le FC Nantes et l'entourage du joueur ont souhaité que le joueur effectue ces derniers jours une série de tests médicaux plus approfondis".

Aussi, ces examens "ont révélé que l'attaquant subit encore les conséquences d'une infection à la Covid-19, qui s'apparente au syndrome dit du "Covid long"". Sur Twitter, le joueur a réagi à la communication de son club. "Un nouveau protocole médical, strict et adapté à ma condition actuelle, a été défini: celui-ci me permettra de retrouver l'intégralité de ma santé et de mes moyens physiques", indique le joueur, qui qualifie cette période "de très difficile d'un point de vue professionnel mais aussi personnel".

Jean-Kévin Augustin, ancien attaquant du Paris Saint-Germain, était arrivé libre en octobre dernier après une expérience ratée à Leeds où il n'avait plus joué les six derniers mois, après des passages mitigés ou manqués à Leipzig et Monaco.

