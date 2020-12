L'affaire n'en finit plus de faire des remous et l'heure est peut-être aux règlements de comptes. En tout cas, Nasser al-Khelaïfi serait déterminé à faire la lumière sur les responsables de ce qui s'apparente à un fiasco inédit pour le football français. Selon nos confrères de L'Equipe, le président du PSG n'a pas caché sa colère lors du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) ce vendredi. Il en aurait profité pour réclamer une enquête qui établisse les causes de cette rupture inédite de contrat entre le diffuseur du championnat de France et la Ligue.