Il n'y est pas allé par quatre chemins. A la question du niveau du PSG et du statut de favori pour le titre des Parisiens, l'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti a répondu avec honnêteté, et critique : "Non ! Ils n'ont pas la mentalité. Je trouvais l'équipe des années 90 plus saine à ce niveau. Puis avec Ibrahimovic (2012-2016), c'était aussi très costaud. C'est un bon PSG, mais j'ai trouvé des équipes parisiennes plus régulières sur une saison."

Pourtant défait par Mbappé et consorts ce samedi après-midi (1-3), le technicien corse a relativisé la défaite de ses joueurs. "On vient de deuxième division et on a joué contre une équipe de Ligue des champions, a justifié Antonetti en conférence de presse. Je ne peux pas en vouloir aux joueurs d'être impressionnés, mais on s'aperçoit au fil du match qu'on peut les inquiéter. Mais après on a fait des erreurs qui ont coûté cher..."

Frédéric Antonetti Crédit: Getty Images

Pour autant, pas de quoi féliciter l'équipe de Pochettino, qui a repris provisoirement le costume de leader de la Ligue 1 avec ce succès. "Avoir déjà perdu huit matches de L1 cette saison, c'est beaucoup trop pour une équipe de cette valeur, a critiqué l'entraîneur messin, avant d'en remettre une couche sur la mentalité parisienne. Au niveau des attitudes et du comportement, il y a des tas de choses qui me gênent. Peut-être que les temps ont changé, peut-être que je vieillis...". Son franc-parler, lui, ne vieillit pas en tout cas.

