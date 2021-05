Je suis très déçu pour lui. Mike fait partie de la meilleure défense d'Europe, a fait 21 clean sheets (matches où il a conservé sa cage inviolée, Ndlr), a été décisif toute la saison, il a su maintenir l'équipe même quand c'était difficile", a fait valoir le technicien nordiste. Christophe Galtier n'a pas caché sa déception en conférence de presse. Ce vendredi, l'entraîneur du LOSC a estimé que son gardien Mike Maignan avait été le meilleur en championnat cette saison. Il peine donc à comprendre la victoire de Keylor Navas aux trophées UNFP . "difficile", a fait valoir le technicien nordiste.

"Il y a un vote qu'il faut respecter. Je pense que les performances en Ligue des champions ont influencé ceux qui ont voté. Après, je pense qu'en championnat, le meilleur gardien aura été Mike, ça c'est sûr", a ajouté Galtier. Navas a été élu meilleur gardien de Ligue 1 de la saison 2020/21 par ses pairs, avait annoncé vendredi matin le diffuseur de la compétition, Canal+. "Désolé, mais c’est lui le meilleur", a écrit de son côté Burak Yilmaz sur Instagram, s'affichant aux côtés de Maignan.

Le titre dimanche ?

Maignan (25 ans), sélectionné pour disputer l'Euro 2020 avec les Bleus le mois prochain, n'a encaissé que 22 buts en 37 rencontres de L1 cette saison. Lille possède actuellement la meilleure défense des cinq grands championnats européennes. Le Guyanais avait remporté ce titre honorifique en 2019, lorsque les Dogues avaient terminé deuxième du championnat à la surprise générale. Dimanche, il pourra décrocher un titre bien plus important, celui de champion de France. Lille, premier avec 80 points, devance le PSG d'une longueur, et sera sacré en cas de succès à Angers lors de la 38e et dernière journée de la saison.

"Lille serait le champion le plus improbable depuis 25 ans"

Pour cette "finale", Lille sera bien privé de son défenseur central et capitaine José Fonte, qui sera bien suspendu après que le Comité olympique français (CNOSF) a rejeté la demande du club qui contestait cette sanction, a indiqué vendredi Christophe Galtier. L'international portugais de 37 ans avait écopé d'une suspension d'un match la semaine dernière après avoir reçu trois avertissements contre Paris (31e journée), Metz (32e j.) et Lens (36e j.). Mais le carton jaune reçu contre le PSG n'avait pas été notifié par l'arbitre dans le rapport de match et le Losc avait donc fait appel de cette suspension.

"Le CNOSF a suivi la position de la Fédération et celle de la Ligue. Fonte est donc suspendu. José avait pris un carton à Paris, point à la ligne. Je me plie sans aucune arrière-pensée à la décision qui est prise. Toute la semaine, évidemment, nous avons préparé notre match en considérant que José n'allait pas pouvoir jouer", a expliqué Galtier.

