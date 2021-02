Nîmes - Monaco : 3-4

Il est rare de s’ennuyer en regardant un match de l’AS Monaco. Et la rencontre de ce dimanche après-midi, à Nîmes, en a été la parfaite illustration (3-4). Parfaitement lancés par un doublé d’Aleksandr Golovin (3e, 12e), les Monégasques se sont ensuite fait surprendre par des Crocos orgueilleux, qui sont revenus grâce à Lucas Deaux (23e) et Zinedine Ferhat (32e). Golovin, encore lui (62e) et Kevin Volland (77e) ont remis l’ASM sur la voie du succès, et le joli but sur coup-france de Niclas Eliasson (82e) n’y a rien changé.

Ce qu’on en retient : 7e succès de rang pour Monaco qui, en dépit de ses lacunes défensives, est un prétendant très sérieux au podium.

Montpellier – Dijon : 4-2

Le réveil fut tardif. Mais il fut brutal. Surpris d’entrée sur corner par Senou Coulibaly (0-1), les Montpelliérains ont longtemps ressemblé à une équipe sans idée ni maitrise. Et puis, c’est une tornade qui s’est abattue sur le but d’Anthony Raccioppi, pourtant en forme ce dimanche. Gaëtan Laborde, intenable, y est allé de son doublé pour remettre la Paillade devant (2-1, 48, 56e) avant que Téji Savanier ne corse la mise (3-1, 61e). En toute fin de match, un penalty de Moussa Konaté (88e, 3-2) a d’abord relancé le suspense avant que Petar Skuletic n’y mette fin quelques instants plus tard (4-2, 90+1e). C’est une victoire qui fait du bien à Montpellier, qui remonte à la 11e place. Dijon est 19e.

Ce qu’on en retient : La force de frappe offensive de Montpellier qui, une fois lancé, a peu d’équivalents en L1.

Nice – Angers : 3-0

De l’art d’enfin se faciliter la tâche. Souvent impuissant cette saison, Nice a réussi à imposer son rythme ce dimanche. Un c.s.c. presque gratuit de Souleyman Doumbia (1-0, 10e) et un but de Myziane Maolida (2-0, 17e) ont permis aux Aiglons de se mettre à l’abri dès la fin du premier quart d’heure. Derrière, forcément, c’est plus facile. D’autant qu’Amine Gouiri, après une jolie action collective, est allé clouer la marque en toute fin de match (3-0, 863). En face, le SCO aura été trop maladroit pour espérer inverser la donne (15, 24e). Nice respire et remonte au 13e rang, Angers est 8e.

Ce qu’on en retient : Qu’Adrian Ursea s’est peut-être offert un petit sursis.

Saint-Etienne - Metz : 1-0

Les journées s’enchaînent et Saint-Etienne peine encore à exprimer pleinement son potentiel. Mais, au moins, Saint-Etienne ne perd plus. Après avoir battu Nice (0-1) et sauvé le point du nul contre Nantes (1-1), les Verts ont pris le meilleur sur Metz ce dimanche (1-0). Le héros malheureux du jour se nomme John Boye, qui a, bien contre son gré, dévié le ballon dans son propre but après une merveille de coup-franc signée Romain Hamouma (14e). Les Grenats ont, par la suite, poussé afin d’égaliser. En vain.

Ce qu’on en retient : Cette défaite constitue un coup d’arrêt pour les Messins, qui étaient jusque-là invaincus en 2021.

